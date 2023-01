Marcelo Mourão pede retomada das obras de reforma da UBS do Ouro Verde

O vereador Marcelo Mourão (Podemos) tem questionado a Prefeitura de Dourados a respeito das obras paradas na reforma do prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ouro Verde. Autor de solicitações diversas para a reestruturação do local, cujas obras tiveram início em março do ano passado e logo foram paralisadas, o parlamentar cobra sobre as melhorias naquela UBS e a previsão de quando voltará a atender a população.

Em requerimento encaminhado aos secretários de Obras Públicas, Luis Gustavo Casarin e de Saúde, Waldno de Lucena Junior, Marcelo Mourão pergunta quais as razões envolvem a paralisação das obras da UBS do Jardim Ouro Verde. Outras indagações feitas são sobre a entrega da obra, qual o remetente da verba destinada à realização da reforma e qual a destinação final da verba, vez que não foi empregada na reforma.

A obra inicialmente estava prevista para ser entregue em setembro de 2022 e até agora está paralisada.

“É um prejuízo a todos os usuários que precisam de atendimento médico”, justifica Mourão, reforçando a necessidade de aquela unidade voltar a atender a população daquela região, onde a demanda é enorme.

Outra situação apontada ainda por Mourão, a qual dificulta o cotidiano das pessoas que dependem do serviço da UBS do Jardim Ouro Verde, é o fato de terem que se deslocar para unidades mais distantes, visto que a Secretaria Municipal de Saúde direcionou que os pacientes que são atendidos ali, se dirijam para UBS da Vila Índio ou UBS da Vila Rosa.

“As pessoas são obrigadas a se deslocar até outras unidades, em outros bairros, quando acometidas por algum problema de saúde e muitos não tem meio de locomoção, dificulta o atendimento. Isso é inaceitável”, destaca o vereador do Podemos.