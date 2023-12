Marcelo Mourão pede que prefeitura garanta a entrega da obra no Grande Roma para o dia 20

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (11) da Câmara de Dourados, o vereador Marcelo Mourão (Podemos) fez indicação solicitando ao prefeito Alan Guedes (PP) que garanta a conclusão da obra da ponte na região do Grande Roma até o dia 20 de dezembro, coincidindo com a data do aniversário da cidade.

Mourão, que desde o início foi um defensor incansável dessa iniciativa, ressaltou a importância de aproveitar a presença do senador Nelsinho Trad (PSD), que estará em Dourados nesta data, para agradecê-lo pessoalmente e entregar a conclusão da obra como um presente de Natal para toda a comunidade local.

“A conclusão iminente do prolongamento da Avenida Décio Martins Capilé, estendendo-se da rotatória do Roma em direção à Via Parque, trará benefícios significativos à comunidade da área oeste da cidade”, pontua Mourão. “Com poucos detalhes restantes para sua finalização, essa conexão representará uma melhoria substancial na mobilidade local”, completa.

O vereador Marcelo Mourão tem sido um defensor incansável desta obra desde sua primeira indicação, apresentada em 1º de fevereiro de 2021. Na época, ele ressaltou a necessidade crucial dessa nova rota de tráfego, devido ao notável crescimento da região, abrangendo bairros como Roma, Novo Horizonte, Parque do Lago, Estrela Porã, Ipê Roxo, Walter Brandão, Toscana, além de vários empreendimentos públicos e privados.

A iniciativa, que era inicialmente vista com ceticismo por alguns, tornou-se uma realidade graças ao empenho do vereador juntamente com o senador Nelsinho Trad, que destinou os recursos necessários para o andamento da obra. Com um investimento total de R$ 5,6 milhões, a ponte não só concluirá a conexão entre a região em questão e a Vila Aparecida, Cohab II, entre outros, mas também aliviará o tráfego intenso, proporcionando maior agilidade e segurança aos usuários.

Segundo Marcelo Mourão, a conclusão dessa obra é aguardada com grande expectativa pela comunidade, especialmente por aqueles que residem na região e trabalham em outras partes da cidade. O olhar cuidadoso do vereador e a sensibilidade do senador Nelsinho Trad em destinar recursos, em contrapartida do município, são elementos fundamentais para o sucesso dessa iniciativa tão aguardada.