Marcelo Mourão pede mutirão de cirurgias de catarata para atender população de Dourados

Parlamentar diz que o intuito é que as pessoas que necessitem do procedimento consigam um atendimento de qualidade, de forma ágil e recuperem a visão

O vereador Marcelo Mourão (Podemos) tem solicitado à Prefeitura de Dourados que estruture um mutirão de cirurgias de catarata para a população. O intuito é que as pessoas que necessitem do procedimento consigam um atendimento de qualidade, de forma ágil e recuperem a visão.

A ação tem sido uma busca do parlamentar, tendo em vista apoiar quem precisa do procedimento, o qual é considerado eletivo, sendo realizado em curto tempo e proporcionando melhorias em curto prazo para os pacientes.

“Centenas de pessoas precisam realizar essa cirurgia em Dourados e temos buscado com as equipes responsáveis da gestão municipal, da saúde, que elas sejam atendidas e tenham a qualidade de vida e bem-estar recuperados”, destaca Marcelo Mourão.

Mourão acredita que semelhante a Caravana da Saúde, que acontecia em anos anteriores em Dourados, com o apoio do Governo do Estado, um mutirão/caravana para desafogar a demanda existente de cirurgias de cataratas seja válido para agregar na saúde pública de forma rápida e eficiente.