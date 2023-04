Marcelo Mourão formaliza frente parlamentar por curso de Medicina na Uems de Dourados

Nesta segunda-feira (03), durante sessão na Câmara Municipal de Dourados, o vereador Marcelo Mourão (Podemos) formalizou por meio de ofício a Frente Parlamentar “Pela Medicina na Uems”. O intuito é apoiar que o curso de Medicina seja ofertado na Uems, polo de Dourados.

A Frente Parlamentar tem o vereador Marcelo Mourão na presidência, o vereador Fábio Luís (Republicanos) como secretário e Diogo Castilho (PSDB) e Márcio Pudim (PSDB), ambos como membros. A vereadora Tânia Cristina (Progressista) pediu para participar do grupo, durante a sessão, o que será encaminhado.

Mourão destacou que se iniciarão as diligências nesse debate pela Casa de Leis, o que representa boas perspectivas para os jovens que sonham com a carreira de médico e suas famílias e convidou a sociedade para que acompanhe esses processos.

O convite do deputado federal Geraldo Resende (PSDB) para que os vereadores acompanhem as tratativas para implantação do curso também foi destacado pelo parlamentar que frisou que “esse debate que está sendo construído a muitas mãos e os vereadores vão somar a essa luta”.

No documento que oficializa a Frente, Marcelo Mourão enfatiza que “com vistas à evolução acadêmica e o progresso da cidade e com existência do curso de Medicina da UFGD e do grande fluxo universitário o qual a cidade comporta com facilidade, tem-se a informação que a UEMS Dourados já conta com a estrutura base para a inclusão do curso (laboratórios, equipamentos e corpo docente), e ainda com a premente abertura do Hospital Regional na nossa cidade de Dourados, haverá espaço para a prática médica e acadêmica”.