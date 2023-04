Marcelo Mourão convida vereadores a participarem do enfrentamento por ‘mão única’ na Monte Alegre

Uma via de grande movimento em Dourados e que concentra residências e comércios, a Rua Monte Alegre tem sido levada à pauta das sessões da Câmara Municipal de Dourados pelo vereador Marcelo Mourão (Podemos) com defesa da ‘mão única’. Nesta segunda-feira (24), ele voltou a abordar o assunto e convidou os colegas vereadores a se unirem pela causa.

“Me ajudem nessa discussão. Tenho conversado com a comunidade sobre o assunto, estou disposto a pagar o preço do enfrentamento do debate em uma cidade que precisa quebrar paradigmas”, discursou, reforçando que a mudança na via contribuiria com mais segurança aos usuários, tanto condutores de veículos quanto pedestres.

O parlamentar reforçou ainda durante uso da tribuna que esse tipo de padrão em vias tem sido aderido cada vez mais, dentro do objetivo de facilitar o trânsito, o que é notável também em várias avenidas existentes no projeto do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento na Bacia do Prata) na maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

A equipe do vereador do Podemos tem feito relatórios sobre a movimentação na via e também colhido a opinião da população, a qual ele tem convidado para que participe do debate.

No sentido oeste-leste, da entrada do Parque Alvorada até a Rua Aquidauana, a rua Monte Alegre é mão única e no restante do trecho não.

Em sessão recente, Marcelo Mourão falou da necessidade da Prefeitura entrar nesta discussão, bem como a Guarda Municipal, órgãos de segurança e a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) com foco em construir uma via de alternância, fazendo sentido binário bairro-centro para que a Monte Alegre fique no sentido centro-bairro.