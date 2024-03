Marcelino Nunes trabalha pelo esporte de Ponta Porã

O Vereador Marcelino Nunes acionou a Prefeitura de Ponta Porã para que, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, seja feita a construção de um campo sintético de futebol suíço no bairro Jamil Saldanha Derzi ou nas proximidades para atender os demais bairros da região.

Na justificativa do pedido, o parlamentar argumenta que “a presente indicação é uma solicitação dos moradores praticantes deste esporte, o que contribuirá muito no lazer e saúde de crianças, adolescentes, jovens e adultos.

O parlamentar aproveitou a sessão ordinária de 26 de março, na Câmara Municipal, par apresentar duas indicações em que solicita as melhorias para os bairros de nossa cidade.

Na faixa

Numa outra indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso, o Vereador pede faixa elevada na rua Coronel Santana, no bairro Vila Áurea, em frente à Escola Municipal João Carlos Pinheiro Marques.

De acordo com ele “a presente indicação se faz necessária para a segurança dos pedestres e moradores e todo corpo docente daquela instituição de ensino, que fazem uso daquela via. Há um grande fluxo de veículos e a falta de um redutor de velocidade no horário de pico, com a entrada e saída dos alunos da escola, oferece risco de acidentes no local.”