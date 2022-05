Marçal pede ao Governo construção de ciclovia entre Dourados e Itaporã

Curta distância entre Itaporã e Dourados e as intensas relações comerciais e sociais entre os moradores faz com que o fluxo na MS-156 seja intenso, diz Marçal

O deputado estadual Marçal Filho (PP) pediu ao governador Reinaldo Azambuja estudo de viabilidade técnica para construção de ciclovia na MS-156, entre Dourados e Itaporã. O percurso de 16 km é bastante utilizado por ciclistas que colocam a vida em risco ao circularem no acostamento da pista.

Em indicação encaminhada ao governador e ao secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio, o deputado justificou que a curta distância entre as duas cidades e as intensas relações comerciais e sociais entre os moradores de cada município faz com que o fluxo na MS-156 seja intenso.

Ciclista esportivo, Marçal Filho destaca o uso da bicicleta como uma importante ferramenta de mobilidade urbana. “A instalação da ciclovia, de forma segura e bem sinalizada, incentiva os moradores locais a se moverem por elas, trazendo benefícios à saúde. Desde que foi duplicada há uma década, a MS-156 passou a ser utilizada principalmente por quem é adepto do esporte, mas os ciclistas se arriscam no acostamento da rodovia, o que é um perigo”, diz o deputado.

A rodovia é duplicada entre os dois municípios e parte do percurso possui o chamado de traffic calming, para passagem de pedestres. Mas como está sem iluminação, o uso da via afugentou os ciclistas, devido à falta de segurança. O Governo do Estado já abriu licitação para contratação de empresa para instalar nova iluminação e a vencedora do certame deve ser conhecida no dia 25 deste mês.

Como o governador Reinaldo tem atendido às reivindicações de Marçal na busca por melhorias nas áreas de infraestrutura, saúde e educação na região sul do Estado, o deputado solicita mais uma benfeitoria que tem como objetivo garantir maior mobilidade urbana para quem mora em Dourados e Itaporã.

Grandes obras realizadas em Dourados como recapeamento da região central e de bairros, construção do Hospital Regional, construção do viaduto na BR-163 e revitalização da avenida Coronel Ponciano são projetos de Marçal atendidos pelo Governo do Estado.