Maratona de Campo Grande promove treino gratuito em Dourados

Durante os meses que antecedem a prova, organização está promovendo treinos abertos ao público para incentivar de iniciantes a corredores experientes

A Maratona de Campo Grande confirmou a realização da sua terceira edição, no dia 7 de julho de 2024, com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, e nesses meses que antecedem a prova traçou um objetivo: incentivar a prática da corrida, para pessoas de todas as idades e gêneros. A prova está realizando vários treinos abertos gratuitos, em parceria com assessorias esportivas de todo o Estado, para apresentar a prática para quem nunca correu e também para incentivar quem já corre a buscar novos objetivos.

No ano passado, foram 2 mil corredores em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento, e a meta para este ano é de 3 mil inscritos. “A Maratona de Campo Grande, nessa terceira edição, está muito focada em trazer mais pessoas para o movimento da corrida. Além dos 42 quilômetros que a prova leva no nome, temos a meia maratona e os 7 km, e queremos convidar as pessoas para experimentarem a corrida, que causa grandes transformações. Pensando nisso, começamos uma série de treinos que vão ocorrer durante o período pré-prova, e está todo mundo convidado”, explica Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

Os treinos são gratuitos e são divulgados no Instagram da prova, @maratonadecampogrande, com informações sobre locais e horários. Neste domingo, dia 18 de fevereiro, será realizado um treino em Dourados, com 200 vagas disponíveis, em parceria com os treinadores Gigi Bittencourt, Maira Brum, Carlos Eduardo e Caio Pompeu. Com percursos de 6 km e 12 km, a largada será às 6h, na Central de Vendas Corpal (Av. Dom Redovino, s/n). “Se você é atleta e já corre, traga alguém que não corra. Se você ainda não corre e está com vergonha de começar, esses treinos são para você”, completa Kassilene.

Apesar de ter os 42 km como grande destaque, a Maratona de Campo Grande, com organização da H2O Ecoturismo, terá também percursos de 7 km e 21 km (meia maratona), para abranger todos os tipos de corredores, e uma prova kids, para crianças de 3 a 13 anos. A prova já está em seu terceiro lote de inscrições. Os primeiros lotes, disponibilizados no início do ano, esgotaram rapidamente, antecipando a grande expectativa do público de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil.

Serviço: A 3ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada entre os dias 5 e 7 de julho, na capital de Mato Grosso do Sul. A realização é do Instituto MS + Bonito e a organização é da Agência H2O Ecoturismo. Mais informações pelo Instagram @maratonadecampogrande e pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br