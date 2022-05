Manutenção da Sanesul deixa bairros de Dourados sem água nesta quarta

A Sanesul está realizando manutenção no sistema de abastecimento de água em Dourados e informa que poderá haver intermitência ou falta de água até as 16h desta quarta-feira, 18, no centro da cidade, entre as ruas Hayel Bon Faker e Floriano Peixoto/Weimar Torres e Ponta Porã, nos bairros Canaã I, Jardim Vitória I e II, Jardim Carisma, Morada do Sol, Residencial Estrela Hory, Estrela Pytã, Jardim Pelicano, Jardim Tropical, BNH I Plano, Vila Alvorada, Vila Popular, Vila Aurora, Vila Progresso, Vila Planalto, Jardim Girassol, Jardim Universitário, Jardim Itaipu, Monte Carlo, Santa Fé, Novo Parque Alvorada, Itajú I e II, Parque Alvorada, Jardim Tropical, Florida I e II, Altos Indaiá, Jardim Cristais I e II, Cidade Jardim I, II e IV, Panambi Verá, Ecoville I e II, Porto Madeiro, Alto Boa Vista, Porto Seguro, Porto Madeiro, Porto Unique, Bourbon, Itatinga, Jardim das Palmeias, Mônaco, Jardim Europa, Alto das Paineiras, Porto Royale, Jardim Monte Alegre e imediações destes bairros.

Será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço.

A Sanesul reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

É importante evitar o desperdício de água no dia a dia. Desde já, a Sanesul agradece a compreensão de todos. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.