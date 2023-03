Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em caminhão de Dourados com carga de reciclagem

Um caminhão com placas de Dourados/MS, com carga de reciclagem, foi flagrado por agentes do 2° Pelotão da 2ª Cia do 2° BPRv, na SP 563, em Presidente Prudente/SP, com uma grande quantidade de maconha embaixo da carga.

Durante desencadeamento da “Operação Impacto”, uma equipe TOR “A”, abordou um M.Benz/1113 placas de Dourados/MS, o qual transportava uma carga de reciclagens e durante fiscalização foi localizado em meio aos fardos, grande quantidade da droga “maconha”. Foram encontrados 1.062 (um mil e sessenta e dois) tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 1.090,21 (mil e noventa quilos e vinte uma gramas).

A droga foi apreendida, o condutor B. H. B. B. de 29 anos, morador do Estado do Paraná/PR foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

Ocorrência foi apresentada na delegacia de Presidente Venceslau/SP.