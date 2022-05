Mais de três toneladas de maconha são apreendidas pelo DOF em meio a carga de eucaliptos

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu no final da tarde desta terça-feira, 17, no perímetro urbano de Ponta Porã, uma carga de maconha avaliada em mais de R$ 7 milhões, em meio a um carregamento de eucaliptos, transportado em um caminhão Mercedes Benz/1113. Um homem de 32 anos foi preso.

Os policiais realizavam patrulhamento urbano na cidade, no Jardim Monte Alto, próximo à MS-164, quando visualizaram o caminhão estacionado de forma suspeita. O condutor entrou em contradição e em vistoria foram vistos vários fardos em meio a carga.

Ao todo, foram localizados 119 fardos de maconha, que após pesados totalizaram 3,6 toneladas do entorpecente. O autor disse que um homem desconhecido deixou o veículo em frente a sua residência e que ele levaria até Dourados.

A droga, avaliada em aproximadamente R$ 7,2 milhões, foi encaminhada juntamente com o autor e caminhão à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.