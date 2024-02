Mais de 85% dos ex-alunos de cursos técnicos do Senai estão empregados em Mato Grosso do Sul

As expectativas com a conclusão de uma formação sempre são boas, mas não são garantia de ingresso no mercado de trabalho. Para além de esforços pessoais, o nome da instituição pode fazer toda diferença nesta etapa. O Senai pode te dar maiores chances de empregabilidade e a prova são os números. Conforme Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2021-2023, 85,6% dos ex-alunos de cursos técnicos estão empregados em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, o sucesso envolve uma combinação de fatores. “Aliamos corpo docente de qualidade, laboratórios modernos e prática. Além disso, nos beneficiamos de contexto econômico favorável ao fortalecimento da indústria nos últimos anos. Em alguns municípios, temos a contratação de alunos antes mesmo da conclusão do curso, tamanha é a necessidade das empresas e a credibilidade do Senai”.

O porcentual de empregabilidade no nível técnico representa aumento em relação ao índice de 79,7% registrado no estudo anterior, de 2020-2022. Os indicadores estão muito acima do nível médio de ocupação dos trabalhadores brasileiros, que ficou em 56,6% em 2022, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mesmo os cursos de capacitação, com menos tempo de duração, garantem emprego. Conforme a pesquisa, 81,8% das pessoas que realizaram alguma qualificação nas unidades do Senai do Estado estão ocupadas no mercado de trabalho. No ano anterior, o índice foi de 75,5%.

Outro número representativo apresentado no levantamento é em relação ao incremento na renda dos egressos. Em nível de capacitação, o salto foi de 12,3% para 36,6%, enquanto na formação técnica o aumento foi de 11% para 28,1%. A remuneração média entre os trabalhadores de nível técnico no Estado é R$ 4.349. Mas, alguns salários podem chegar a R$ 12.793

Matrículas abertas

Quem se animar com as perspectivas profissionais oferecidas pelo Senai, pode começar a traçar este caminho em 2024. As matrículas para os cursos técnicos estão abertas e podem ser feitas pelo meufuturoagora.com.br. Em 2024, o Senai vai oferecer 1.650 vagas em dez municípios.

Há vagas para os cursos de técnico em Eletrotécnica, Administração, Açúcar e Álcool, Eletromecânica, Segurança do Trabalho, Eletromecânica, Alimentos, Edificações, Refrigeração e Climatização, Serviços Jurídicos, Química, Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Automação Industrial, Mecânica, Florestas, Planejamento e Controle da Produção, Manutenção Automotiva, Mineração e Sistemas de Energias Renováveis.

As formações estão distribuídas nos municípios de Sidrolândia, Sonora, Naviraí, Rio Verde, Aparecida do Taboado, Maracaju, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Campo Grande.

As matrículas podem ser feitas até março. A taxa de matrícula é de R$ 79,90 e os cursos podem ser parcelados em até 23 vezes.

Serviço – Mais informações pelo WhatsApp (67) 9263-9000.