Mais de 800 atletas de 38 municípios participam de etapa dos Jogos Escolares da Juventude de MS

Chegou a vez dos estudantes-atletas de 12 a 14 anos entrarem em ação pelos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022. Campo Grande recebe, neste sábado (13) e domingo (14), a etapa das modalidades individuais, com mais de 800 participantes.

Serão 12 modalidades em disputa: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística e rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. A competição é válida como seletiva estadual para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), no Rio de Janeiro (RJ). No total, 1.026 pessoas estão envolvidas no evento, somando-se estudantes-atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização e equipe médica.

O maior evento esportivo-escolar do estado é organizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Nesta etapa, 38 municípios serão representados: Amambai, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bodoquena, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

A competição na capital sul-mato-grossense definirá os representantes do estado para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que ocorrerão de 31 de outubro a 5 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ). Na edição passada, também na Cidade Maravilhosa, Mato Grosso do Sul conquistou 16 medalhas, sendo cinco de ouro, três de prata e oito de bronze.