Mais de 300 pessoas comparecem a jantar beneficente em prol da APAE Campo Grande

Na última sexta-feira, 08 de março, a comunidade da capital se reuniu em um evento beneficente que não só ofereceu pratos deliciosos, mas também arrecadou recursos significativos para a APAE Campo Grande (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Foram vendidos 319 ingressos, totalizando a quantia de R$7.120, integralmente doados para a instituição.

O jantar à moda italiana foi servido no Trudy’s Restaurante, que fica dentro do Comper Itanhangá. Quem compareceu, pôde escolher entre fazer a refeição no local ou levar para casa pratos como massas, spaghetti, penne e fettuccine, acompanhados de molhos bolonhesa, branco e sugo.

A gerente Nacional de Relacionamento do Comper, Fernanda Bardauil, destacou a importância desse tipo de iniciativa: “A relevância vai além de contribuir financeiramente para a instituição. É uma oportunidade de envolver nossos clientes no processo, mostrando que a aquisição do convite na loja não apenas participa do evento, mas também faz a diferença na vida da APAE Campo Grande. Fazer o bem é o nosso propósito, e é gratificante ver como nossos clientes se engajam nessa causa. Este é o segundo ano de massas e molhos, e nossa intenção é fortalecer cada vez mais os laços com instituições que fazem a diferença.”

A diretora pedagógica da APAE, Helciane Franco, ressaltou a importância do evento para a visibilidade da instituição: “Ser lembrado e apoiado em projetos como esse já é, por si só, uma credibilidade para nós. Além disso, a divulgação de nossas atividades é fundamental. Os recursos arrecadados ajudam na aquisição de materiais pedagógicos e na manutenção da estrutura da escola. Independentemente do valor, tudo contribui para a melhoria do atendimento aos nossos alunos e famílias assistidas.”

O presidente da APAE, Luiz Cesar Nocera, ressaltou que, além da questão financeira, o principal resultado da ação é a inclusão. “É muito importante ver o interesse da sociedade no trabalho que a APAE desenvolve. Além do apoio financeiro, é reconfortante saber que as pessoas estão cientes das nossas necessidades contínuas. Agradecemos à comunidade e às entidades como o Comper, que demonstram preocupação e apoiam nosso trabalho. Estamos sempre abertos para colaborações e agradecemos a todos que puderem contribuir. Juntos, fazemos a diferença”.

Para a servidora pública Amanda Souza, de 34 anos, a ação uniu o útil ao agradável. “Tenho familiares que já foram atendidos pela APAE e, sempre que tenho a oportunidade, gosto de ajudar. Então, aproveitei para garantir o jantar desta sexta-feira e já fiz uma boa ação”.