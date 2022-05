Luís Castro tem situação regularizada e pode comandar o Botafogo contra o Ceará

O nome de Luís Castro apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no começo da noite desta quinta-feira e o treinador está liberado para comandar o Botafogo à beira do gramado a partir de agora.

Segundo o Lance!, essa era a data limite se o Glorioso quisesse ter o português comandando a equipe contra o Ceará, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão. Pelo regulamento da competição, todos os profissionais precisam estar registrados até um dia útil antes da partida. Como esta sexta-feira é feriado, o prazo máximo seria nesta quinta-feira.

De qualquer forma, tudo deu certo. O departamento jurídico do Botafogo correu com a papelada e os documentos de Luís Castro desde a semana passada para poder ter o treinador à disposição.

O português conseguiu o visto de trabalho nesta quinta-feira. O documento apareceu no Diário Oficial da União durante a manhã. À tarde, ele foi à Polícia Federal para autentificar os documentos.