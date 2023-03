Lourdes Monteiro solicita limpeza do Cemitério e Programa de empreendedorismo para Jovens

Lourdes Monteiro, Vereadora da Câmara Municipal de Ponta Porã, acionou a Prefeitura para solicitar a realização de serviços importantes para o bem-estar dos cidadãos de nossa cidade.

O pedido foi formalizado por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 14 de março na Câmara Municipal de Ponta Porã em que solicita a limpeza e manutenção do Cemitério Municipal Cristo Rei, que se encontra na rua Jorge Salomão, 1010, no bairro Jardim Ipanema.

A indicação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos com cópia ao Secretário de obras, André Manosso.

“O local se encontra em situação precária e carente de manutenção e limpeza, o mato está alto, aumentando as chances de proliferação de animais peçonhentos e possíveis focos para mosquitos, algo extremamente perigoso tendo em vista o aumento dos casos de dengue e chikungunya em nosso estado. Visando proteger a saúde dos trabalhadores do local, assim como dos visitantes e vizinhos da região, é de extrema necessidade que seja realizada a limpeza do cemitério,” declarou Lourdes, justificando o pedido.

Empreendedorismo

Lourdes Monteiro também apresentou indicação solicitando à Prefeitura a criação de um programa de incentivo ao empreendedorismo para jovens em nossa cidade.

A vereadora pormenorizou sua justificativa ao afirmar que “a ideia é oferecer suporte técnico, capacitação e recursos financeiros para que jovens empreendedores possam transformar suas ideias em negócios prósperos e contribuir para o desenvolvimento da economia local.

O programa poderia incluir:

Workshops e cursos para capacitação empreendedora;

Mentoria com empresários experientes;

Acesso a linhas de crédito com juros subsidiados;

Espaços de coworking para desenvolvimento de projetos;

Divulgação dos projetos empreendedores para investidores locais;

Parcerias com universidades e centros de pesquisa para incentivar a inovação.

Acreditando que o programa terá um grande impacto positivo na vida dos jovens empreendedores e na economia de nossa cidade. Esperamos o atendimento o mais breve possível.” Concluiu a parlamentar.