Lourdes Monteiro quer creche no Kamel Saad e reposição de medicamentos nos postos

A sessão ordinária desta terça-feira 28 de novembro de 2023, contou com importantes apontamentos sobre as necessidades dos moradores da Fronteira. A Professora Lourdes Monteiro enviou pedidos à Prefeitura, em que pede à Secretário de Educação Mirta Salinas, e ao Prefeito Eduardo Campos a construção de uma creche no bairro Kamel Saad.

Lourdes apontou no documento a seguinte justificativa: “a solicitação se justifica pela crescente necessidade de atender à comunidade local, especialmente às famílias com crianças de até cinco anos. A ausência de uma creche na região torna-se um obstáculo significativo para os pais que enfrentam dificuldades no deslocamento diário de seus filhos para locais distantes em busca de cuidados e educação infantil.

Facilitar o acesso à creche no próprio bairro não apenas aliviará o tempo e o custo despendidos pelos pais, mas também proporcionará um ambiente seguro e educacional para as crianças. A presente indicação busca assegurar o direito fundamental à educação e ao cuidado infantil de qualidade, promovendo, assim, o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças residentes no bairro Kamel Saad”.

Remédio

Outro importante pedido da população ouvido por Lourdes e encaminhado ao Poder Executivo de Ponta Porã é a reposição urgente de medicamentos no Posto de Saúde Dr. Anderson Luis Monteiro Godoy.

Lourdes Explicou que a presente indicação se fundamenta na preocupante escassez de medicamentos essenciais no Posto de Saúde Dr. Anderson Luis Monteiro Godoy. A situação atual compromete diretamente o atendimento à saúde da população, gerando impactos negativos na qualidade dos serviços prestados. A reposição imediata dos seguintes medicamentos se faz urgente: Benzetacil; Amiodarona; Ácido Fólico; Anlodipina; Espironolactona; Losartana; Metoclopramida; Nimesulida; Metildopa. A ausência desses medicamentos tem causado transtornos consideráveis para os pacientes que dependem dos serviços de saúde oferecidos pela unidade. É essencial assegurar o acesso regular a tratamentos prescritos, garantindo a continuidade dos cuidados médicos e promovendo o bem-estar dos pacientes atendidos na referida unidade de saúde.

Receberam cópias do documento, o Prefeito Eduardo Campos e o Secretário de Saúde Dr. Patrick Derzi.