Lourdes Monteiro pede aumento para servidores administrativos de Ponta Porã

Vereadora também apresentou indicação solicitando a inclusão dos servidores inativos em plano de saúde

A vereadora Lourdes Monteiro apresentou indicações na sessão de terça-feira, dia 20, solicitando ao Poder Executivo Municipal que seja concedido aumento aos servidores administrativos do município. Ela também apresentou indicação pedido a inclusão dos servidores inativos em plano de saúde.

Na primeira indicação encaminhada ao prefeito Eduardo Campos com cópia endereçada ao Secretário Municipal de Finanças, Fabrício da Costa Cervieri, a vereadora Lourdes Monteiro solicita reajuste nos vencimentos dos servidores administrativos. “Segundo a Lei Orgânica Municipal, Artigo 96, Inciso 21, abril é a data base para esse reajuste, porém nos anos de 2021, 2022 e 2023 não houve resposta. É crucial reconhecer o compromisso e dedicação destes profissionais, fundamentais para a eficiência dos serviços públicos. A falta de resposta afeta a motivação da equipe. Solicito novamente que avaliem a possibilidade de implementar o reajuste, reforçando o compromisso da administração municipal em valorizar seus servidores”, afirmou a vereadora ao fazer a justificação da solicitação.

Em uma outra indicação, Lourdes Monteiro solicitou ao prefeito Eduardo Campos e à Secretária Municipal de Administração, Dulce Maria Silveira Manosso, que seja feita a inclusão dos servidores municipais inativos no plano de saúde oferecido aos servidores ativos do município. “Considerando o progresso alcançado com a habilitação da empresa UNIMED para fornecer planos de saúde aos servidores ativos, conforme anunciado no Diário Oficial de Ponta Porã em 27 de outubro de 2023, é fundamental estender este benefício também aos servidores municipais inativos, que dedicaram anos de serviço leal ao município e merecem igualmente acesso aos serviços de saúde de qualidade e com valores acessíveis”, destacou a parlamentar.