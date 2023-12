Loterias Caixa sorteiam mais de R$ 8 milhões nesta terça-feira

Os sorteios das Loterias CAIXA desta terça-feira (12) podem pagar mais de R$ 8 milhões. A partir das 20h (horário de Brasília), os globos da sorte começam a girar para revelar os ganhadores de cada modalidade. Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

No concurso 2.027 da Timemania, o apostador pode levar R$ 3,7 milhões. Esse valor, aplicado integralmente na Poupança da CAIXA, rende R$ 21 mil no primeiro mês. O valor total do prêmio possibilita ao ganhador adquirir oito apartamentos, no valor de até R$ 462,5 mil cada. A modalidade é um produto de prognóstico específico em que o apostador escolhe dez números entre os 80 e um Time do Coração entre 80 times. São sorteados sete números e um Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de três a sete números ou o Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50.

Já o concurso 848 da modalidade Dia de Sorte pode pagar R$ 2,2 milhões. O prêmio milionário rende R$ 12 mil no primeiro mês, se for aplicado na Poupança da CAIXA. Na modalidade, o apostador escolhe de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais o “Mês de Sorte”. Também estão disponíveis as opções de Surpresinha e Teimosinha. O Dia de Sorte é sorteado às terças, quintas e sábados e a aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50.

As apostas das Loterias CAIXA podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Pelo Internet Banking CAIXA, os clientes do banco podem fazer apostas para a Mega-Sena.

Mega-Sena

No mesmo dia, a Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões pelo concurso 2.667. Caso apenas um único apostador leve o prêmio total e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 17 mil de rendimento no primeiro mês. A aposta mínima da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 5,00.