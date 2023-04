Loterias Caixa sorteiam mais de R$ 119 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio

Neste sábado (08), a partir das 20h (horário de Brasília), as Loterias da CAIXA podem pagar mais de R$ 119 milhões com a Mega-Sena, a Dupla de Páscoa, a +Milionária e a Lotomania. Os sorteios serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Somente no sorteio da Mega-Sena, o prêmio previsto é de R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.581. Se apenas um ganhador levar o prêmio e aplicá-lo na poupança da CAIXA, receberá um rendimento de R$ 348 mil no primeiro mês. Se o ganhador preferir investir em imóveis, poderá comprar 250 apartamentos por R$ 188 mil, cada. O valor de uma aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

Para concorrer aos sorteios e ter a chance de ficar milionário, as apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores podem realizar o bolão oficial ou adquirir combos de apostas para um ou mais sorteios no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Os clientes do banco ainda podem fazer as apostas da Mega-Sena pelo Internet Banking CAIXA.

Dupla de Páscoa:

A Dupla de Páscoa, sorteio 2.499 da Dupla Sena, sorteia um prêmio que está estimado em R$ 35 milhões. Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 248 mil no primeiro mês. O valor do prêmio também é suficiente para comprar 38 apartamentos no valor de R$ 921 mil cada.

Como em todos os concursos especiais, a Dupla de Páscoa não acumula. Caso nenhum apostador acerte os números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e, assim, sucessivamente. A aposta simples da Dupla custa R$ 2,50.

+Milionária:

A +Milionária pode pagar R$ 35 milhões pelo concurso 46. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Mais detalhes sobre a +Milionária estão disponíveis na página da modalidade.

Lotomania:

A Lotomania sorteia R$ 2,5 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. Para apostar, basta escolher 50 números entre os 100 do volante e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O valor é R$ 2,50.

Canais oficiais de apostas:

Os canais autorizados pelas Loterias CAIXA para venda de produtos lotéricos e registro de apostas são as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias CAIXA, o app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android, além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para apostas de clientes da CAIXA na Mega-Sena. As Loterias CAIXA não reconhecem apostas sem seu devido comprovante, impresso nas lotéricas, emitido pelo app Loterias CAIXA ou Portal Loterias CAIXA.

O Bolão CAIXA só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas Lotéricas CAIXA, não estando disponível nos canais eletrônicos. Para o Bolão CAIXA, a lotérica poderá cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Verifique os valores das apostas nas lotéricas CAIXA ou no site das Loterias CAIXA.