Loterias Caixa sorteiam mais de R$ 100 milhões neste fim de semana

São destaques a Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 75 milhões e a +Milionária, com R$ 25,5 milhões

Neste fim de semana, as Loterias CAIXA podem pagar mais de R$ 100 milhões em prêmios. Os sorteios da Mega-Sena e da + Milionária acontecem no próximo sábado (28), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

O prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 75 milhões. Caso um único apostador acerte os seis números do prêmio principal do concurso 2.559 e aplique o valor na poupança da CAIXA, receberá R$ 509 mil de rendimento no primeiro mês. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

+Milionária

O concurso 36 da +Milionária tem prêmio estimado em R$ 25,5 milhões. Caso uma única aposta leve sozinha o prêmio e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 173 mil de rendimento no primeiro mês.

Na aposta simples, é preciso marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, o apostador pode escolher de seis a 12 números e de dois a seis trevos. O valor de uma aposta simples é de R$ 6. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões.

Repasses Sociais

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

Saiba mais sobre os repasses sociais no site das Loterias CAIXA.