Longen destaca parceria da iniciativa privada com governo Riedel para desenvolver economia do Estado

Ao participar nesta segunda-feira (24/04) do evento “Ano 1 de um novo ciclo de desenvolvimento”, do Governo do Estado, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, avaliou como positivas as iniciativas apresentadas pelo governador Eduardo Riedel para projetar o primeiro ano à frente do poder executivo estadual.

“Fico muito feliz pelas ações do governador Riedel. Entendemos que Mato Grosso do Sul tem avançado com ações. Os resultados estão aí, não só no que está sendo executado, mas também no planejamento que ele mostra à sociedade. Entendemos que isso é de extrema importância. Hoje o Estado é pujante, quer na geração de empregos, quer na atração de investimentos”, disse Longen.

O compromisso foi realizado no auditório da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, e contou com a presença de dezenas de autoridades e representantes de entidades setoriais. No evento, o governador Eduardo Riedel apresentou o planejamento da gestão para 2023, além de diversos indicadores que demonstram o bom momento vivido por Mato Grosso do Sul nas áreas econômica e social.

“Nos dois primeiros meses desse ano, já foram gerados mais de 10,5 mil empregos de saldo. Isso nos coloca na terceira menor taxa de desocupação do Brasil. Modernizar a infraestrutura e a nossa logística de maneira continuada potencializam a atração de investimento privado. É por isso que temos em curso, aqui no nosso Estado, mais de R$ 52 bilhões”, declarou Riedel.

Na avaliação de Longen, a indústria irá desempenhar um papel fundamental na manutenção do crescimento de Mato Grosso do Sul para os próximos anos.

“A indústria, como segunda atividade econômica, vem se consolidando. Isso é muito importante para nós, industriais. São projetos que estão sendo construídos em aliança com todos os poderes, com as federações. De modo geral, o Estado vem demonstrando pujança”, complementou o presidente da Fiems.

O deputado estadual Paulo Corrêa enalteceu a iniciativa da gestão Riedel em tornar transparentes as metas de cada secretaria para o primeiro ano de mandato.

“Com esse evento, o governador Riedel demonstra claramente os objetivos colocados para a população. Cada secretário assina um contrato de gestão e tem seus compromissos. A Assembleia faz a parte dela, que é colaborar no processo criativo desse novo Mato Grosso do Sul carbono neutro. É importante estar aqui fazendo todas as leis necessárias para dar suporte ao governo”, disse o parlamentar.