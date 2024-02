Localiza&Co abre vagas em cidades do Centro-Oeste do país

Dentre os benefícios oferecidos pela Companhia estão: participação nos lucros, vale alimentação e refeição, convênio médico e odontológico, auxílio creche, previdência privada e vale transporte

A Localiza&Co está com inscrições abertas para os cargos de Atendente, Auxiliar de Operações e Higienizador de carros em cidades do Centro-Oeste do país, como Anápolis (GO), Bonito (MS), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Sinop (MT), Sorriso (MT), e Três Lagoas (MS). Para se candidatar, é necessário que o interessado tenha concluído o ensino médio, experiência anterior em atendimento ao cliente e CNH categoria B. Para todas as oportunidades o candidato precisa ter disponibilidade para trabalhar em escalas de 6×1 e nos turnos da manhã, tarde ou madrugada. As inscrições podem ser feitas por meio do site https://portalcarreira.localiza.com/ ou nas agências da Companhia.

Os benefícios oferecidos são: convênio médico e odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, Gympass, vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro de vida, auxílio creche, desconto no aluguel de carros e na compra de veículos seminovos, Allya (clube de benefícios, descontos em várias categorias de mercado); auxílio farmácia; acesso ilimitado a diversos cursos da Universidade Localiza e programas internos de treinamento e desenvolvimento de carreira. Para os profissionais que trabalharem no período da noite, haverá adicional noturno.

A Localiza&Co coloca o colaborador no centro de suas ações, com foco em cuidado, engajamento e bem-estar. “Não medimos esforços para proporcionar um ambiente de inovação, diálogo, respeito e reconhecimento. Para contribuir no desenvolvimento de todos os colaboradores, criamos uma série de oportunidades para que se realizem profissionalmente, proporcionando o desenvolvimento tanto por meio de programas estruturados quanto por treinamentos da Universidade Localiza, universidade corporativa da Companhia”, afirma Daniel Linhares, Diretor Executivo de Gente da Localiza&Co.

Sobre a Localiza&CO

Somos uma das maiores e mais completas plataformas de soluções de mobilidade do mundo. Companhia de capital aberto listada na B3 e com elevado nível de governança corporativa, a Localiza traz em sua história resultados extraordinários de protagonismo e inovação, sempre com o foco na geração de valor e com visão de longo prazo.

Fundada em Belo Horizonte, em 1973, ao longo do tempo consolidou-se como líder de mercado, sendo hoje uma das 25 marcas mais valiosas do país. O compromisso em superar as expectativas dos clientes, aliado à excelência operacional, permite à Companhia oferecer uma variada gama de soluções de mobilidade por meio de mais de 900 pontos físicos de atendimento ao cliente, distribuídos em 6 países da América do Sul, além da forte presença digital.

