Live solidária de Marcelo Mourão vai arrecadar fraldas para o Lar do Idoso

Em mais uma visita ao Lar do Idoso, o vereador Marcelo Mourão (Podemos) pode verificar o trabalho que é executado, o tratamento para com as pessoas e as dificuldades enfrentadas. Durante a visita ele anunciou a realização de uma live solidária, dia 18 de maio, para arrecadar fraldas geriatras. São mais de 4 mil fraldas utilizadas por mês para atender 33 idosos.

Marcelo Mourão foi recebido pelo presidente da entidade Leonel José Freire, que fez questão de mostrar como as pessoas acolhidas são tratadas e, questionado pelo vereador ele falou sobre a manutenção da entidade, os custos, as dificuldades, os convênios, as doações e também os frutos que são colhidos.

Leonel informou que o Lar tem 29 funcionários entre enfermeiros, técnicos, cuidadores que trabalham 24 horas por dia, de domingo a domingo. “Só nossa folha de pagamento custa R$ 50 mil ao mês e os convênios com órgãos públicos (municipal, estadual e federal) chegam a apenas R$ 2,2 mil, complementada por doações físicas e jurídicas e promoções”.

O vereador que andou em todas as dependências do Lar, disse que ficou comovido com tudo o que viu, desde o carinho e a atenção dos funcionários para com os idosos, como a limpeza do local e a alimentação de qualidade. “Ali a gente pode ver que é um ambiente agradável e que o sentimento de acolhimento predomina”.

Marcelo teve a oportunidade conversar com vários idosos, entre eles a dona Elvia Arteman, 78 anos de idade e que tem Mal de Parkinson. Ela é considerada a artista do Lar por conta dos desenhos que faz. “Aqui não tem maus fluidos”, elogiou a idosa ao garantir que a energia é muito boa, é muito positiva.

Outra pessoa com quem Marcelo Mourão teve contato foi com Zilda, 99 anos, a mais idosa do Lar. Ela é da Paraíba e completa 100 anos no próximo dia 2 de junho. Ela é totalmente lúcida, tem ótima memória, faz crochê e disse que procura não dar trabalho porque sabe da luta dos cuidadores.

O vereador encerrou a visita ouvindo uma música com o violeiro Carlos Antonio, que há 5 anos mora no Lar e, aproveitou para conclamar a população a visitar, conhecer as instalações e ajudar a instituição. “É um trabalho muito bonito que merece atenção maior porque ali estão seres humanos que tem uma história de vida e que precisam de cuidados, amor e carinho”.

Lar do Idoso – A instituição foi fundada em 19 de agosto de 1954, pelo Rotary Club de Dourados e na época se chamava Asilo da Velhice Desamparada de Dourados. O objetivo sempre foi o de abrigar e amparar idosos acima de 60 anos, com a missão de prestar serviço social de qualidade e de forma completa, com foco no carinho e na atenção.

A prioridade é para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, com direitos violados como, maus tratos, violência, preconceito e vitimas de abandono. “Nos preocupação muito com a preservação da integridade física e mental dos nossos idosos”, finalizou Leonel Freire.