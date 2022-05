Live solidária de Marcelo Mourão na Expoagro surpreendeu organização

A live solidária organizada pelo mandato do vereador Marcelo Mourão em prol do Lar do Idoso de Dourados e do Lar Cristo Redentor, de Coronel Sapucaia, surpreendeu a todos os envolvidos pela participação do público, tanto no local de onde o evento foi transmitido quanto pelas redes sociais. Foram centenas de visualizações na internet e muitas doações.

O vereador utilizou como palco, o estande da BR Log, montado no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, onde ocorre a 56ª Expoagro de Dourados. Foram duas horas de programação, com apresentações culturais diversas, incluindo música, dança e comédia, além de depoimentos e entrevistas com parceiros da campanha.

Durante a transmissão que foi reproduzida pelas páginas no facebook dos repórteres Oswaldo Duarte e Sidney Bronka, além da pagina do vereador e apresentador Marcelo Mourão, as pessoas puderam fazer suas doações, exclusivamente de leite e fraldas geriátricas. Ainda tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre o Lar, através de vídeos apresentados.

Marcelo Mourão agradeceu a todos que doaram e que ainda pretende doar, aos apoiadores e aos que, de uma forma ou de outra deram sua contribuição. “Não estamos fazendo isso para ganhar votos dos idosos do Lar, porque eles não votam, mas como forma de retribuir pelo menos uma mínima parte do legado que deixam com suas histórias de vida”, destacou o vereador.

É a segunda livre solidária realizada pelo mandato do vereador, lembrando que a primeira aconteceu no ano passado, 2021, também no aniversário de Marcelo Mourão. Na oportunidade foi contemplado, além do Lar do Idoso, o Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto), outra entidade filantrópica de Dourados.

As apresentações culturais ficaram por conta do grupo de dança do CTG Querência do Sul de Dourados, cantor Yago Mourão, palhaço Batatinha do Gran Circo Hermarnos Rodrigues, repentistas alagoanos Galdino Repentista e Fernando Aguiar e de Marconis Pereira Gomes, do restaurante La em Casa, que fez uma apresentação especial com sua boneca dançarina.

O vereador entrevistou ainda dois ex-dependentes químicos, Glayton e Leandro, que hoje através de um canal no You Tube “Truth Time”, procuram levar mensagens e reflexões à pessoas que ainda fazem uso de qualquer tipo de drogas. Marcelo Mourão falou também com o lutador de MMA, o haitiano “Tubarão”, morador em Dourados e que tem obtido grande sucesso nos ringues.

A campanha de arrecadação de leite e fraldas continua e, assim que encerrada o vereador fará a entrega pessoalmente no Lar do Idoso, com transmissão ao vivo no https://www.facebook.com/omarcelomourao.