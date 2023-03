Liga dos Campeões: Sorteio define que Real Madrid enfrenta Chelsea nas quartas; City encara o Bayern

Sorteio foi nesta sexta-feira na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça

A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira o sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Segundo a Gazeta Esportiva, o evento definiu todo chaveamento até o fim da competição.

O Real Madrid, maior campeão com 14 títulos, vai enfrentar o Chelsea pela terceira temporada consecutiva. Já pelo lado do Manchester City, o clube encontrará o Bayern de Munique pela primeira vez em mata-mata.

O Benfica, por sua vez, vai encarar a Inter de Milão. Por fim, Milan e Napoli farão o clássico italiano do chaveamento.

Vale lembrar que não havia qualquer tipo de restrição no sorteio em relação a times do mesmo país. O único imbróglio era entre Milan e Inter de Milão. Se as duas equipes fossem sorteadas ambas em casa ou fora, a ordem da Inter seria invertida como previsto no regulamento.

Os jogos de ida das quartas serão realizados nos dias 11 e 12 de abril, enquanto os confrontos de volta acontecem na semana seguinte, em 18 e 19 do mesmo mês.

A decisão da Liga dos Campeões será no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia.

Confira os confrontos das quartas de final da Champions (os da direita jogam a volta em casa):

Real Madrid x Chelsea

Inter de Milão x Benfica

Manchester City x Bayern de Munique

Milan x Napoli

Semifinais

– Vencedor de Milan x Napoli contra o vencedor de Inter de Milão x Benfica

– Vencedor de Real Madrid x Chelsea contra o vencedor de Manchester City x Bayern de Munique

Resultados da classificação

Nas oitavas de final, o Bayern de Munique eliminou o Paris Saint-Germain em um agregado de 3 a 0. Já o Benfica não tomou conhecimento do Club Brugge e acumulou após os dois jogos o placar de 7 a 1.

O Chelsea despachou o Borussia Dortmund com agregado de 2 a 1, revertendo o placar em casa, enquanto o City deixou para trás o RB Leipzig ao fazer 8 a 1 no agregado. Aliás, neste último confronto, na volta, Haaland fez cinco gols.

A Inter de Milão passou pelo Porto com o placar mínimo de 1 a 0 em dois jogos, o mesmo que o Milan sobre o Tottenham. Já o Napoli eliminou o Eintracht Frankfurt por 5 a 0 no agregado e fez história ao passar para as quartas da Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

Por fim, o Real Madrid eliminou o Liverpool após fazer 5 a 2 no primeiro jogo e 1 a 0 na segunda partida.