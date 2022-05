Liga dos Campeões: Real Madrid é o time que mais vezes chegou nas semifinais nos últimos 10 anos

O Real Madrid perdeu na última terça-feira para o Chelsea por 3 a 2, mas mesmo assim conquistou vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, pois venceu o jogo de ida por 3 a 1.

Segundo a Gazeta Esportiva, com a classificação, o clube espanhol, 13 vezes campeão, mostrou sua força dentro da competição e chegou a sua oitava semifinal nas últimas dez edições do torneio, sendo o time com melhor retrospecto neste período, segundo levantamento feito pelo Footstats. Neste recorte, inclusive, o Real Madrid conquistou quatro títulos.

As únicas vezes que ficou de fora desta fase foi em 2018/19 e 2019/20, quando caiu nas oitavas de final para Ajax e Manchester City, respectivamente.

O segundo clube que mais figurou nas semifinais nas últimas 10 edições foi o Bayern de Munique, com seis classificações. Os hexacampeões poderiam seguir próximos do Real Madrid, mas, nesta temporada, foram eliminados pelo Villarreal, nas quartas.

Atrás de Real e Bayern estão Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid e Barcelona, todos com três semifinais. Os dois ingleses, inclusive, ainda brigam pelo título deste ano.

No próximo dia 26, os comandados de Guardiola enfrentam o Real Madrid, no Etihad Stadium, pelo jogo de ida. No dia seguinte, os Reds recebem o Villarreal, em Anfield.

Veja os times com mais classificações às semifinais da Champions nos últimos 10 anos:

Real Madrid – 10

Bayern de Munique – 6

Liverpool – 3

Manchester City – 3

Atlético de Madrid – 3

Barcelona – 3

Chelsea – 2

PSG – 2

Juventus – 2

Borussia Dortmund – 1

Villarreal – 1

RB Leipzig – 1

Lyon – 1

Tottenham – 1

Ajax – 1

Roma – 1

Monaco – 1