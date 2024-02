Líder do PRB, Jelson Bernabé se coloca como opção para vice na chapa do PSDB

Vereador destaca partido como terceira maior força nas últimas eleições e apoio à gestão de Eduardo Campos

O líder do Partido Republicano Brasileiro (PRB), na Câmara Municipal, vereador Jelson Bernabé, utilizou a tribuna durante o grande expediente terça-feira, dia 6, para manifestar apoio à gestão do prefeito Eduardo Campos (PSDB), oportunidade que informou a intenção de seguir juntos em um eventual projeto de reeleição, se colocando, inclusive, à disposição como opção para compor chapa majoritária na condição de pré-candidato a vice-prefeito de Ponta Porã.

Jelson Bernabé está desempenhando o seu segundo mandato de vereador e compõe a atual Mesa Diretora do Poder Legislativo ocupando o cargo de 2º secretário e é integrante de duas importantes comissões permanentes da Casa de Leis, a de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ) e a de Economia, Finanças e Fiscalização.

“Durante o recesso de janeiro trabalhamos muito no atendimento à nossa população e me sinto feliz em fazer parte da nova Mesa Diretora. Estamos prontos para o trabalho compromissados com o projeto do prefeito Eduardo Campos e quero me colocar à disposição para compor chapa na condição de pré-candidato a vice-prefeito, condição bastante justa até porque fomos o terceiro partido mais votado nas últimas eleições”, disse Jelson Bernabé.

Segundo o vereador, o Republicanos apoiou o PSDB nas últimas eleições e que a vontade do seu grupo político é seguir juntos no pleito eleitoral do próximo mês de outubro. “Ponta Porã está se desenvolvendo com concretização de muitas obras e melhorias nos serviços públicos e temos certeza que nesse ano de 2024 será ainda melhor para a nossa população”, destacou Bernabé.