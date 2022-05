Libertadores: Rival do Corinthians nesta terça, Boca Juniors vem de cinco jogos sem derrota

O Boca Juniors, rival do Corinthians na Libertadores nesta terça-feira, vem embalado na temporada. Segundo a Gazeta Esportiva, os xeneizes vêm de cinco jogos sem derrota, com quatro vitórias e um empate.

A igualdade, inclusive, teve sabor de triunfo. O Boca empatou em 0 a 0 com o Racing no último sábado, pela semifinal da Copa da Liga da Argentina, mas avançou nos pênaltis para a grande decisão.

O treinador Sebastián Battaglia vinha sendo pressionado pela torcida, mas conseguiu um respiro com esses resultados positivos. A última derroca do Boca foi justamente para o Corinthians, no dia 26 de abril, na Neo Química Arena. Na ocasião, a equipe paulista venceu por 2 a 0 com dois tentos do volante Maycon.

O grupo E da Libertadores está embolado. O Corinthians lidera com sete pontos, seguido por Boca (6), Deportivo Cali (5) e Always Ready (4). Para o Timão, basta vencer a equipe boliviana na última rodada para garantir classificação para as oitavas de final, independentemente do resultado contra os argentinos.

Corinthians e Boca se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera. Esse será o retorno do Alvinegro ao mítico estádio depois das oitavas de final da Libertadores de 2013. Na ocasião, os argentinos venceram por 1 a 0 e depois garantiram sua classificação no Pacaembu com a polêmica arbitragem de Carlos Amarilla.