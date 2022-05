Liandra solicita manutenção dos refletores da quadra de esportes do Parque dos Ipês

Atendendo pedido de atletas amadores que utilizam o Parque dos Ipês, a vereadora Liandra (PTB) encaminhou indicação a administração municipal solicitando manutenção urgente dos refletores de iluminação da quadra de esportes, como troca de lâmpadas queimadas e reposição de reatores danificados.

O local é frequentemente utilizado no período noturno por equipes amadoras de basquete, que relatam dificuldade nos treinamentos por conta de muitos refletores que não estão funcionando por falta de manutenção. A vereadora também solicita serviço de limpeza e podas das árvores em toda a extensão do Parque, incluindo próximo a quadra de esportes, onde galhos já atravessam as telas de proteção atrás das tabelas de basquete.

O documento foi encaminhado ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias aos secretários municipais Romualdo Diniz (Semsur) e Wellington Henrique Rocha (Governo).

Esporte

Em indicação protocolada na Câmara durante sessão ordinária de segunda-feira (02), Liandra solicita ao prefeito Alan e secretarias competentes, estudos visando à criação de incentivos fiscais à empresas locais patrocinadoras de atletas do município. A vereadora cita o exemplo de incentivos do governo federal, como o Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. “Porém, nem um dos programas atendem todos os atletas, que muitas vezes deixam de participar de importantes eventos pelo fato de não terem uma verba que atenda suas necessidades financeiras”, justifica.