Liandra pede pactuação com hospitais particulares para atendimento em leitos pediátricos e enfermaria

A vereadora Liandra da Saúde (PTB) usou a tribuna da Câmara de Dourados durante sessão ordinária desta segunda-feira (24), para solicitar reunião urgente entre os gestores da saúde e a câmara técnica, para que seja encaminhado à administração municipal, pedido de compra direta de cinco leitos de UTI pediátrica e 10 leitos pediátricos de enfermaria em hospitais particulares, visando garantir o atendimento das crianças encaminhadas ao Hospital da Vida e UPA, devido ao surto de síndrome respiratória que resultou na superlotação destas unidades.

Para Liandra da Saúde somente com esta pactuação com os hospitais particulares seria possível sanar a falta de vagas em UTIs pediátricas, tendo em vista que no Hospital da Vida já não existe mais espaço físico para abertura de novos leitos. Da mesma forma, no HU (Hospital Universitário) também seria inviável devido a morosidade burocrática, como abertura de licitações, incluindo compra de insumos.

“Sei que o Hospital da Vida tem poucos leitos, mas nesse momento é importante que aconteça uma força tarefa visando aumentar os números de leitos de pediatria, pois é muito triste para um pai ou uma mãe chegar numa unidade de emergência como a UPA e não receber o atendimento devido, onde na maioria das vezes os profissionais médicos enfermeiros técnicos e todos os demais funcionários se desdobram para prestar o melhor atendimento dentro das condições existentes”, disse a vereadora.

Liandra relata que muitas crianças chegam na UPA com sintomas de dispneia e falta de ar, sendo necessário auxílio de oxigênio, além de todas as demais condutas, como soro, exames de RX e medicação. “Sabemos que estamos vivendo uma onda de dengue, e, para piorar várias crianças evoluindo com sintomas respiratório por pneumonia das mais diversas formas”, alertou.

Ainda durante a sessão realizada na manhã de hoje, a vereadora encaminhou indicação ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias ao diretor da Funsaud, Jairo José de Lima e ao secretário de Saúde, Waldno de Lucena Junior e Wellington Henrique (Governo), solicitando o atendimento alternativo.