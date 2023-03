Liandra pede melhorias na UBS do Jardim Santo André

A vereadora Liandra da Saúde (PTB) esteve recentemente vistoriando a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Santo André, onde constatou a necessidade de diversas melhorias na unidade, principalmente com serviço de roçada, conserto de ventiladores de teto e adequação da rede elétrica, visando o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado já instalados na recepção.

Liandra enfatiza a urgência da adequação da rede elétrica, tendo em vista que a existente não suporta a carga para o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. “Na recepção existem dois aparelhos instalados, porém não estão com a fiação ligada na rede devido à sobrecarga. Isto tem causado revolta aos pacientes, que sofrem com o calor enquanto aguardam por consulta”, reforça.

Já na sala de atendimento médico, a vereadora aponta a necessidade do conserto do ventilador de teto, sendo que não existe nenhuma ventilação no espaço. “Neste espaço ocorrem consultas com a médica dermatologista e, sem janela e com o ventilador sem funcionar, o ambiente de trabalho fica quase insuportável”, enfatiza Liandra.

A vereadora também observou a área externa da unidade de saúde, que necessita de roçada e reparos na rampa de acesso à entrada principal e na laje do banheiro feminino, que tem infiltração. “Na próxima segunda-feira (13), vamos encaminhar indicação ao prefeito Alan [Aquino Guedes de Mendonça, do PP] e aos secretários de Obras Públicas [Luis Gustavo Casarin] e Serviços Urbanos [Marcio Antônio do Nascimento], pedindo providências às demandas apontadas pela coordenadora da unidade”, afirma a vereadora.