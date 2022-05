Liandra destaca mutirão de CadÚnico no Jardim Guaicurus e Canaã 1, nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (29) a Prefeitura de Dourados, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), realiza mais um mutirão para regularização do CadÚnico 2022 (Cadastro Único). O cadastramento acontece nos bairros Jardim Guaicurus, das 7h às 16h (com pausa para almoço) e no Cras do Jardim Canaã I, com atendimento das 7h às 13horas.

Os mutirões de CadÚnico são realizados desde o final do mês de março e já contemplaram os bairros Jóquei Clube, Parque do Lago II, aldeias indígenas, Vila Cachoeirinha e os distritos de Vila Vargas e Itahum. A atualização é exigência do Ministério da Cidadania e tem como objetivo averiguar e revisar os cadastros para evitar que pessoas percam benefícios do governo federal.

A iniciativa atende diversas proposições da vereadora Liandra, encaminhadas ao Executivo, entre elas, indicação nº 2302/21, protocolada no mês de novembro de 2021, solicitando a realização de mutirões em todos os Cras (Centros de Referência de Assistência Social do Município).

Recentemente a vereadora também reforçou pedido na Câmara Municipal, considerando o aumento de famílias que procuram os Centros de Referência para regularização do cadastro, como ocorreu no início do mês de abril, no Cras do Jardim Água Boa, onde alguns usuários relataram tumulto na distribuição de senhas, devido ao número insuficiente de atendentes no local. “Estes mutirões são muito importantes devido ao aumento da demanda por este atendimento nos Cras”, destaca Liandra.

CadÚnico

Com o CadÚnico os cidadãos podem ter acesso a vários Programas Sociais, garantindo assim o auxílio socioeconômico necessário para si ou para a família, como Programa Bolsa Família (que será substituído pelo Auxílio Brasil); Tarifa Social de Energia Elétrica; Programa Casa Verde e Amarela; Bolsa Verde; Benefício de Prestação Continuada (BPC); ID Jovem; Carteira do Idoso; Auxílio Emergencial; Isenção de taxas em Concursos Públicos. Também é comumente utilizado para a seleção de beneficiários de programas Estaduais e Municipais.