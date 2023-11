Liandra da Saúde homenageia profissionais da Radiologia

Em solenidade ocorrida ontem (28), durante o intervalo da sessão ordinária na Câmara de Dourados, a vereadora Liandra da Saúde (PTB) prestou homenagem aos profissionais em Radiologia, com a entrega de Moções de Congratulações alusivas ao Dia do Radiologista, comemorado em 8 de novembro.

Receberam homenagens os profissionais Antônio Barbosa de Oliveira Filho, Itamar Araújo Gomes da Silva, Jean Wilson Mota, Mariana Larissa Melo, Mário César Alcântara Torres, Joelma Rosa da Silva e Juliana Rosa da Silva.

Antônio Barbosa de Oliveira Filho atua há oito anos como coordenador do setor de imagens do Hospital da Vida, pela Funsaud (Fundação Municipal de Saúde), servidor público há 34 anos. Itamar Araújo Gomes da Silva é formado como tecnólogo em Radiologia Médica e atua no Hospital da Vida pela Funsaud, Jean Wilson Mota é pós graduado em urgência e emergência pela Faculdade do Vale do Ivaí com conclusão em 201 e atualmente no Hospital Universitário, como chefe do setor de apoio diagnóstico e terapêutico, no Hospital da Vida e também no Instituto Neurológico.

Mariana Larissa Melo é pós graduada em Imaginologia com ênfase em ressonância magnética e tomografia computadorizada pela faculdade Unyleya em 2021. Atualmente trabalha no Hospital da Vida pela Funsaud e Secretaria Municipal de Saúde. Mário César Alcântara Torres é técnico em Radiologia pela Escola Vital Brasil. Sua área de atuação atual é no Hospital da Vida pela Funsaude Hospital Santa Rita e atuou com radioterapia no centro de tratamento de câncer da Grande Dourados.

Joelma Rosa da Silva tem formação em curso técnico em Radiologia pela Escola Vital Brasil e no Hospital Municipal da cidade de Ivinhema e no Hospital da Vida pela Funsaud. Juliana Rosa da Silva é técnica em Radiologia pela Escola Vital Brasil e no Hospital Municipal de Laguna Carapã e Hospital da Vida, também pela Funsaud.

As Moções foram entregues durante a 41ª sessão ordinária desta segunda-feira (28), juntamente com diversas homenagens indicadas pelos vereadores.