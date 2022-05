Liandra conquista junto com a senadora Soraya R$ 1,2 mi em emenda para o Lotes Humanizados

Emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke (União Brasil) no valor de R$ 1,2 milhões será liberado nos próximos meses, destinada ao Fundo Municipal de Habitação Social do município de Dourados. O montante será aplicado no Projeto Lotes Humanizado, programa da Prefeitura de Dourados, iniciado em 2018, que contempla as comunidades Ouro Fino e Ibiza.

Os recursos foram viabilizados pela vereadora Liandra (PTB), juntamente com a senadora Soraya Thronicke, atendendo pedido das comunidades contempladas, após várias reuniões, como em 2021 em Brasília, no gabinete da senadora e agendas de visitas da parlamentar nas comunidades citadas.

O anúncio foi realizado recentemente pelo assessor especial da senadora, Sindoley Morais, em visita à AGEHAB (Agência Municipal de Habitação Social) em Dourados, onde se reuniu com diretor-presidente da Agehab, Diego Zanoni, liderança da comunidade Ouro Fino, Éder (Jacó), assessoras técnicas da Segov (Secretaria Municipal de Governo) e o ex-diretor da Agehab, Carlos Pimentel, representando a vereadora Liandra.

Lotes Humanizados

O Programa Lote Humanizado, iniciado na gestão da ex-Prefeita Délia Razuk, e assumido pela gestão do prefeito Alan Guedes, através da AGEHAB, tem por compromisso contemplar com lotes habitacionais, 122 famílias das comunidades Ouro Fino e Ibiza, retirando-os da situação de moradia precária que se encontram, e, assim, levando dignidade para as famílias. O projeto será realizado no sistema de ‘autoconstrução’, com previsão de início das obras ainda este ano.

“O programa já contava com o aporte de R$ 1,2 milhões de reais do Fundo Municipal de Habitação Social, realizado em 2019, e agora, com a emenda que será realizada pela Senadora Soraya Thronicke, contando com apoio e realização da Prefeitura de Dourados, o projeto enfim terá iniciará”, comemora Carlos Pimentel.