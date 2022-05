Lia Nogueira intervém e salários em atraso de servidores da Funsaud são quitados 

Após denúncias e cobranças feitas pela vereadora Lia Nogueira (PSDB) à administração municipal, os salários em atraso dos mais de 600 servidores da Funsaud (Fundação de Serviços em Saúde de Dourados) foram pagos. A quitação da folha referente ao mês de abril, que deveria ter sido feita até o quinto dia útil do mês de maio, só aconteceu nesta quarta-feira (11), isso após intervenção também da parlamentar.

Lia Nogueira já havia denunciado por meio das redes sociais o atraso e na tribuna na sessão da Câmara de Vereadores cobrou do município o compromisso de pagar em dia os servidores lotados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e HV (Hospital da Vida). De acordo com a parlamentar, a atual gestão tem demonstrado total falta de respeito e compromisso com os trabalhadores.

Desde o final da semana passada, centenas de servidores da Funsaud, em sua maioria mulheres provedoras de seus lares, estavam sem receber a remuneração. “Trabalham aos sábados, domingos e feriados. Estão sobrecarregados devido à grande demanda tanto na UPA quanto no Hospital da Vida e ainda sem salário. Pagamento em dia é dever de todo empregador e garantia de dignidade ao funcionário”, relatou a vereadora.

Em resposta aos questionamentos de Lia Nogueira, a direção da UPA declarou na última sexta-feira (06) que o pagamento seria depositado naquela data e estaria disponível aos servidores já no sábado (07), o que não aconteceu. Na segunda-feira (09), a Prefeitura de Dourados emitiu nota dizendo que os valores referentes aos repasses dos governos federal e estadual não tinham sido feitos ao município, o que impossibilitava, momentaneamente, que a Funsaud cumprisse com seus compromissos mínimos com os funcionários e prestadores de serviços. Já a Secretaria de Estado de Saúde, no mesmo dia, informou que tem auxiliado o município de Dourados com o repasse para ações de custeio das atividades do SUS.

A Secretaria Estadual de Saúde ainda ressaltou e confirmou o repasse pontual destinado ao município no valor de R$ 10 milhões, divididos em quatro parcelas, sendo a primeira de R$ 2,5 milhões. Eles ainda disseram que receberam o ofício do município no dia 03 de maio, sendo o valor empenhado e pago no dia 04, em tempo recorde. O Governo do Estado reforçou que permanece com o pagamento em dia e esclareceu que aguarda o município encaminhar o termo de convênio para a contratualização que visa aumentar os valores dos repasses com acréscimo mensal de 100% mensal.