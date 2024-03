Lei proposta por Rogério Yuri ampara mulheres acometidas pelo câncer

Projeto do vereador que incentiva doação de cabelos foi aprovado em duas votações pelo plenário da Câmara de Dourados e vai à sanção do executivo

O vereador Rogério Yuri (PSDB) protocolou no sistema da Câmara Municipal de Dourados, no segundo semestre de 2023, projeto de lei que “cria o Programa de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em Tratamento de Câncer no Município de Dourados”. Após os trâmites pelas comissões pertinentes, a matéria foi à primeira votação em 26 de fevereiro e em segunda votação no dia 04 de março de 2024, sendo aprovado pelo plenário.

Segundo propõe o vereador Yuri, o programa tem como objetivos fundamentais promover solidariedade para com o próximo; enaltecer a importância de um gesto altruísta em meio à dor provocada pelo câncer e recuperar a autoestima dos pacientes em tratamento contra o câncer

“O Programa instituído por esta lei poderá ser desenvolvido e difundido por meio de convênios e/ou parcerias do poder público com entidades representativas, ONGs e demais colaboradores, por meio de ações, eventos, projetos, divulgações e demais atividades voltadas à conscientização acerca da importância da doação de cabelos para confecção de perucas”, justifica.

Relembrando o convívio com parentes e amigos próximos acometidos pela doença, Rogério Yuri, além de justificar as necessidades, ilustrou as possibilidades que a lei traz na formalização de convênios com o Município, Estado e União, podendo associações e ONGs acessarem subsídios, incentivos, apoio logístico, entre outros meios de suporte a todas as ações no propósito da lei.

Yuri observa ainda que alguns tratamentos de câncer causam queda de cabelo e dos pelos, porque lesam as células dos folículos responsáveis pelo seu crescimento. Isso é mais comum com os quimioterápicos. A queda de cabelo, cientificamente chamada de alopecia, ocorre em razão de a quimioterapia afetar, principalmente, células que se multiplicam com frequência, como as do sistema capilar. Costumeiramente, o cabelo começa a cair depois da terceira ou quarta sessão de quimioterapia, podendo se soltar aos poucos ou em grandes tufos. Os tipos de câncer que exigem um tratamento mais forte, como o de mama, as leucemias e os linfomas, são, muitas vezes, combatidos com remédios que ocasionam ainda mais queda capilar.

Ou seja, ao descobrir um câncer, além de tudo que passa pela mente a partir da confirmação do diagnóstico, um dos pensamentos que passa pela cabeça do paciente é o: “será que meu cabelo vai cair”. A perda dos cabelos acaba sendo constrangedor, principalmente, aos pacientes do sexo feminino.

“Os cabelos são símbolos de expressão da feminilidade, embora essa queda seja transitória, esse período pode assustar muitas mulheres durante a árdua luta contra o câncer”, menciona Yuri, acrescentando que resgatar a autoestima é fundamental para pacientes em tratamento oncológico e essa luta diária faz muitas mulheres sofrerem com a perda dos cabelos. “É possível tratar o câncer e continuar com sua autoestima boa, a qual está diretamente ligada ao psicológico e à qualidade de vida dos pacientes. A peruca pode ser um importante passo para o resgate da autoestima, e, consequentemente, da força para lutar contra a doença”.

O vereador cita ainda que algumas instituições de apoio a pacientes com câncer desenvolvem projetos solidários, como o banco de perucas, onde contam com apoio de parceiros que produzem perucas, normalmente sem custo. Com a doação de fios e a ajuda de voluntários, elas confeccionam o artigo e o encaminham para as mulheres que perderam os cabelos em razão ao tratamento contra o câncer, formando uma cadeia de boas ações que resulta em mútuos sorrisos e superações.

“As doações de cabelo é um tipo de ação solidária que beneficia os dois lados, quem doa os cabelos e quem as recebe. Os benefícios para quem recebe a peruca, podemos citar o fortalecimento da autoestima, maior aceitação, mais ânimo e determinação para continuar o tratamento, dentre outros resultados, não só do ponto físico, mas também emocional”, conclui.