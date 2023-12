LBV inicia entrega de cestas de alimentos

“A fome é diária. O nosso trabalho também” é o tema da Campanha Natal Permanente da LBV que entregará 50 mil cestas de alimentos em todo o país

A Legião da Boa Vontade iniciou a entrega das cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em todo o país, por meio da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que nesta edição tem como tema “A fome é diária. O nosso trabalho também!”.

A mobilização social beneficiará milhares de famílias atendidas ao longo do ano pela Instituição e também as assistidas por organizações parceiras que são assessoradas pela LBV, proporcionando a elas um Natal digno e sem fome. Durante a entrega das doações, haverá um momento de confraternização com as famílias e também de agradecimento aos doadores, parceiros e voluntários que possibilitaram essa ação solidária.

Meta

Neste ano, a campanha tem como meta entregar 50 mil cestas de alimentos em 200 localidades nas cinco regiões do país. Ainda dá tempo para ajudar. Para isso, basta entrar no site www.lbv.org.br ou fazer uma transferência bancária pela chave pix: e-mail pix@lbv.org.br, ou ainda, ligar para o telefone 0800 055 50 99. Para informações acerca da entrega das doações e outras ações realizadas pela LBV, acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram ou no Facebook.

Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande/MS, as cestas serão entregues no dia 14 de dezembro (quinta-feira), às 09 horas, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado na Av. Dr. Gunter Hans, 5055, no bairro Aero Rancho – setor VII.

E as entregas continuam pelo interior do Estado…

Dia 12/12 – Paranaíba/MS

Dia 15/12 – Porto Murtinho/MS

Dia 16/12 – Bela Vista/MS

Dia 17/12 – Ponta Porã/MS

Dia 18/12 – Comunidades dentro da capital

Serviço

Evento: entrega das cestas de alimentos arrecadadas pela campanha Natal Permanente da LBV.

Data e horário: 14 de dezembro (quinta-feira), às 09 horas.

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV.

Endereço: Av. Dr. Gunter Hans, 5055, no bairro Aero Rancho – setor VII.

Outras informações: tel. (67) 99124-7340 | www.lbv.org.br