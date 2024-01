Laudir intervém para que taxistas de Dourados possam adquirir veículos utilitários

Nesta semana, o vereador Laudir Munaretto (MDB) recebeu os representantes dos taxistas na Câmara Municipal de Dourados para tratar sobre um projeto de lei que autorizará que os profissionais tenham direito a adquirir veículos utilitários, como picapes e caminhonetes.

O intuito é que com a aquisição desses modelos de veículos, os taxistas possam também fazer o transporte de pequenos fretes e cargas, além dos passageiros. Atualmente, a legislação vigente só permite a isenção de impostos para a compra de veículos de passeio (de cinco a sete lugares).

A medida já é seguida por Campina Grande, município brasileiro no estado da Paraíba; Santarém, localizada no oeste do Pará; Teresina, Piauí; Recife, município de Pernambuco; e Feira de Santana, no interior da Bahia; entre outros.

Laudir afirma que essa já é uma realidade em outros municípios do Brasil, “temos que nos atualizar, contribuir para dar mais oportunidades de trabalho para esses profissionais, ainda mais com o advento de tantos aplicativos de transporte”, explica o parlamentar.

Além disso, essa é uma alternativa para que a categoria possa atender com mais eficiência os usuários que precisam de mais espaço nos veículos, principalmente em rodoviárias, aeroportos e supermercados, visando melhoria na mobilidade do transporte de passageiros.

Na reunião com os taxistas, o vereador emedebista se comprometeu em apresentar um projeto aos demais parlamentares na Câmara Municipal de Dourados a fim de legalizar a compra de veículos utilitários no município.