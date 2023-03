Laudir destaca ‘’responsabilidade” do Exército e Governo do Estado com obras do aeroporto

O vereador Laudir Munaretto (MDB) acredita que apesar dos contratempos que levaram ao adiamento da entrega das obras, o exército vai cumprir o novo prazo e, entre agosto e dezembro deste ano, o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira será reaberto.

Intempéries climáticas, como a chuva torrencial que causou o rompimento de uma barragem, motivando alagamentos na região; e questões burocráticas, foram dois dos imprevistos que ocorreram neste período de obras.

A obra é executada pelo Exército Brasileiro ao custo estimado de R$ 72 milhões oriundos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) e contempla reforma e ampliação da pista de pouso e decolagens em 300 metros, além da regularização das faixas de pista e áreas de segurança, drenagem, colocação de cerca operacional e trabalhos de terraplenagem das áreas destinadas às futuras edificações.

“É claro que nosso desejo era que o aeroporto fosse reaberto em maio, conforme a previsão inicial. Porém, confiamos que as duas partes envolvidas nas obras – o Exército e o Governo do Estado – irão cumprir suas responsabilidades e, finalmente, teremos um aeroporto à altura da nossa cidade”, afirmou o vereador.

“Com os voos suspensos desde 1º de maio de 2021, quando as obras foram iniciadas, estamos perdendo passageiros da região que precisam se deslocar até Campo Grande ou Ponta Porã para realizar viagens a outros destinos. Isso causa um forte impacto na economia e não condiz com a realidade econômica do município, para o qual estão sendo transferidas as matrizes e sendo instaladas filiais de grandes empresas e indústrias”, ponderou Laudir.

É importante destacar que o aeroporto é peça importante no tabuleiro logístico que se vislumbra com a implantação da Ferroeste. “Nós estamos em uma posição geográfica estratégica. Precisamos aproveitar essa condição”, defendeu.

O presidente da Câmara de Dourados afirmou que vai acionar o Governo do Estado para saber o andamento do processo licitatório já aberto para contratação de outras obras no aeroporto, como a elaboração do projeto executivo de arquitetura e complementares para a construção das edificações do aeródromo, bem como o novo terminal de passageiros, que segundo Laudir precisa ser amplo e oferecer toda comodidade aos que precisam esperar por aterrissagens e decolagens.

Outra sugestão do presidente do vereador é que desde já sejam iniciadas conversações à procura de novas empresas aéreas para que a cidade receba novos voos regionais para dinamizar a economia, prospectando novos negócios turismo e outras atividades na região.