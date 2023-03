Laudir cobra solução para alagamento do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, no Parque Alvorada

Em sessão ordinária, o vereador Laudir Munaretto (MDB) apresentou uma indicação solicitando a intermediação do Governo do Estado junto à Prefeitura de Dourados para solucionar o problema do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, das Irmãs Clarissas, na região do Parque Alvorada.

Como já é de conhecimento da população douradense, em períodos de chuva, o mosteiro é tomado pela enxurrada, causando grandes transtornos. O problema se arrasta há mais de 13 anos e as irmãs sofrem com prejuízos financeiros e até mesmo com o risco de ter algum problema de saúde.

É necessário que o Poder Público, Estadual e Municipal apresente um mecanismo de planejamento qualificado para solucionar e/ou minimizar os problemas pontuais e as dificuldades na questão dos serviços de saneamento básico.

Recentemente, o vereador esteve no espaço para verificar a situação, “dependendo da força da chuva, o mosteiro é inundado com águas fluviais e também com restos de esgotos das casas, que muitas vezes são ligados na rede fluvial e não na rede de esgoto”, explicou o parlamentar.

A caixa coletora, mais conhecida como boca de lobo, pode ser uma solução para o escoamento da água das chuvas, junto com a expansão das galerias pluviais com contrapartida da prefeitura e Sanesul. Além disso, é importante manter a limpeza e a manutenção dos bueiros regularmente.

Ainda existe o grave problema das ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem na rede de água pluvial e é necessário que a Sanesul faça um mapeamento para identificar as ligações de modo a fiscalizar e realizar a manutenção de forma preventiva e corretiva.

“Fui até o mosteiro logo após dias de chuva e é inadmissível o que tem acontecido. Esse é um problema que tem se arrastado há muitos anos e precisamos de uma solução definitiva porque é uma situação que causa grandes transtornos para as irmãs”, enfatizou Laudir.

O documento foi encaminhado ao Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, e ao diretor presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul), Renato Marcílio da Silva.