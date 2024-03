Laudir cobra melhorias para o campo de futebol do Jardim Santa Maria e região

Na 8ª Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira (25), o vereador Laudir Munaretto (MDB) cobrou diversos serviços para o campo de futebol do Jardim Santa Maria e região. O objetivo é proporcionar um local com mais qualidade e segurança para a população.

Na indicação, o parlamentar solicitou a construção de um vestiário para atender os atletas que utilizam a estrutura; instalação de postes com refletores de luz de Led; e instalação de alambrado em toda a extensão do campo de futebol.

Além disso, o vereador pediu a designação de uma viatura da GMD para patrulha ostensiva, ou instalação de um posto da Guarda Municipal no local para garantir a segurança dos moradores da região e frequentadores do campo.

No espaço são proporcionadas atividades esportivas e recreativas para pessoas de todas as idades. No entanto, alguns problemas estão impactando negativamente a experiência dos usuários e a segurança do local.

Para o vereador Laudir, “essas melhorias são fundamentais para promover o uso seguro e eficaz do campo de futebol e todo espaço ao entorno”, explica

O documento foi encaminhado ao prefeito Alan Guedes; ao secretário de Governo e Gestão Estratégica da Segov, Wellington Rocha; ao secretário de Serviços Urbanos da Semsur, Márcio Antônio do Nascimento; ao secretário de Obras Públicas da Semop, Luiz Gustavo Casarin; e à diretora-geral da GMD, Liliane Graziele Cespedes.