Laudir cobra informações sobre obras não concluídas no Parque dos Jequitibás

Na sessão ordinária realizada na última segunda-feira (9), na Câmara Municipal de Dourados, o vereador Laudir Munaretto (MDB) apresentou requerimento solicitando informações sobre as obras de asfalto, drenagem, sinalização e calçamento no Parque dos Jequitibás.

Apesar de já ter sido empenhado o valor de R$ 2.870.210,73 para a realização de obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçamento na região, apenas três vias foram asfaltadas, sendo as ruas Eunício Souza Cruz, Milton Macedo Andrade e Pedro Leite de Farias.

Os moradores do Parque dos Jequitibás convivem com a precariedade no trânsito devido à falta do asfalto, por isso é fundamental a realização da pavimentação asfáltica a fim de garantir mais qualidade de vida, além de beneficiar as empresas e empreendimentos locais.

Para obter informações sobre as obras, o vereador encaminhou o requerimento ao Executivo Municipal solicitando saber quais os valores dos recursos já viabilizados para a realização de obras e a quantia gasta até o momento.

Além disso, Laudir requer informações sobre quantos metros quadrados já receberam a pavimentação asfáltica e quantos metros ainda devem ser pavimentados.

“A pavimentação dessa região é extremamente importante porque impactará diretamente na vida dos moradores e queremos saber porque, apesar de recursos públicos já empenhados, o serviço não foi concluído”, explicou o vereador Laudir.

O documento foi endereçado ao prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça, ao secretário de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha Lima, ao secretário de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior e ao secretário de Obras Públicas, Luis Gustavo Casarin.