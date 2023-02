Laudir cobra ar-condicionado para HV e acompanha reforma do posto do Jardim Ouro Verde

Após denúncia de colaboradores do Hospital da Vida (HV), o vereador Laudir Munaretto (MDB) esteve na unidade de saúde, nesta quinta-feira (2), para tratar sobre a situação de um ar-condicionado que não estaria funcionando.

O aparelho era usado especificamente na unidade vermelha (setor de atendimento de urgência e emergência) e está sem manutenção, com isso, pacientes e funcionários do setor ficam em um ambiente sem refrigeração adequada.

Por isso, o parlamentar entregou um ofício ao diretor presidente da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados), Jairo José de Lima, para que a situação seja regularizada o mais breve possível. “Recebemos a garantia de que o serviço será resolvido em no máximo três dias. Vamos cobrar”, enfatizou Laudir.

Posto de Saúde do Jardim Ouro Verde

Dias atrás, o vereador Laudir Munaretto também recebeu denúncias sobre a necessidade da reativação do Posto de Saúde do Jardim Ouro Verde e foi até o local, no dia 21 de janeiro, para verificar como estava a situação. E realmente a reforma da unidade estava paralisada.

Nesta quinta-feira (2), o parlamentar retornou ao local e constatou que o serviço de reestruturação e reforma começaram a ser executados pela administração municipal.

“Vou acompanhar essa situação de perto porque é mais um serviço que vai ser de grande valia para a nossa população após concretizado”, afirmou Laudir.