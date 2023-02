Lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid, é contratado pelo Fluminense

Marcelo voltou ao clube depois de quase 20 anos

O lateral-esquerdo Marcelo, que estava sem clube após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, retornou ao Fluminense depois de 17 temporadas no futebol europeu.

Aos 34 anos de idade, o brasileiro assinou um contrato válido até o fim de 2024 e se tornou o principal reforço do clube carioca para 2023.

Marcelo, que também foi cogitado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, foi revelado pelo Fluminense em 2005 e permaneceu um ano no Tricolor. O lateral se destacou e fechou no final de 2006 com o Real Madrid, onde permaneceu até 2022 e conquistou quase 25 títulos.

“De volta ao lugar onde tudo começou”, escreveu Marcelo em suas redes sociais.

Luiz Adriano

Outro clube brasileiro que protagonizar um retorno foi o Internacional, que trouxe de volta o atacante Luiz Adriano, de 35 anos. O jogador defendeu o Milan entre 2015 e 2016.

Da AnsaFlash