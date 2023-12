Lançamento de “Diálogos do Ócio” abre comemorações aniversário de Manoel de Barros

Livro do jornalista Bosco Martins traz inventário de uma amizade cheia de poesia



“O que dá eternidade ao poeta é a palavra”

No próximo dia 17 de dezembro, abrindo a programação do nascimento do poeta Manoel de Barros, o jornalista Bosco Martins lança o livro Diálogos do Ócio. A programação, organizada pela produtora Lizandra Moraes e Silvestre Barros, o neto mais jovem e herdeiro da casa onde Manoel de Barros habitou boa parte de sua vida, terá uma semana de “diálogos” com muita cultura, poesia, música, arte, educação e vídeos com exibições que lembrarão passagens e histórias do poeta.

A obra do escritor Bosco Martins, que inicia a semana, retrata a amizade entre os dois e revela detalhes interessantes da rotina daquele que foi um dos mais importantes poetas contemporâneos brasileiro. O inventário é resultado de diversas anotações ao longo de anos de encontros na casa que hoje abriga a Casa onde é possível conhecer como ele vivia.

Mas, segundo Bosco Martins e o livro mostra, sua vida era muito simples e o poeta estava sempre pronto com um sorriso para quem chegasse. As anotações começaram pela sensibilidade jornalística, mas pelo encantamento com Manoel ou MB como é chamado no livro. A sigla, ao contrário, BM é de Bosco e assim a dupla é revelada. Uma sintonia que os anos deram a ponto de BM mostrar no livro seu olhar sobre Bernardo, personagem do poeta, livre como vento. Quem acompanha a obra de Manoel, o MB, sabe que no fundo ele queria viver como Bernardo da poesia.

Nota de Bosco Martins no livro: “Como amigo, admirador, discípulo, busquei interpretar a singularidade da obra de Manoel de Barros, que valoriza como matéria de poesia as pequenas coisas da vida, as pessoas simples e humildes, os bêbados, os loucos de água e estandarte. Longe da pretensão de trazer uma biografia oficial de Manoel de Barros, este inventário poético reúne fatos que cercaram a vida deste poeta que renovou os modos de ver o mundo.”

Manoel já sabia quando Bosco chegava e tem registro, inclusive, em vídeo. Atento e incansável, agora compartilha o que viveu com o poeta. A leitura é um convite para estar ao lado dos dois, na presença deles.

Diálogos do Ócio é uma obra referendada por edital da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e impresso pela editora Los Bugres tem prefácio de outro grande jornalista e escritor, José Hamilton Ribeiro que resumiu a obra como: “Uma usina de ideias da cabeça de Bosco Martins e traz uma celebração de MB.” Zé Hamilton que é autor, entre outros, dos livros Gosto da guerra, sobre sua participação na Guerra do Vietnã, Pantanal, Amor-baguá, com mais de 40 edições, e música caipira, as 270 maiores modas, fala sobre a importância e referência de Manoel de Barros para nosso deleite, mas também como o poeta se deleitava e também dessa sintonia com Bosco e que agora podemos conhecer através dos “Diálogos do Ócio.”

Quem é Bosco Martins – BM

Prender o jornalista e escritor em uma wikipédia é pouco porque ele sempre estará fazendo mais. É natural de Fernandópolis (SP) mas foi criado em Jaboticabal (SP). Seu pai, Waldemar Martins, escritor regionalista, foi quem lhe transmitiu o amor pela literatura e artes em geral. Transferiu-se para Campo Grande (MS) na década de 80, onde atuou em movimentos culturais e na imprensa de repórter a diretor de jornalismo. Presidiu o Fórum Nacional de Emissoras Públicas de Rádio e TV e tem forte participação na fundação da TV Educativa e na renovação e digitalização da sua produção regional. Atualmente mora entre Bonito e Campo Grande (MS) onde atua como ambientalista, articulista e colunista nas plataformas digitais.

Semana do aniversário de Manoel de Barros

A manhã de autógrafos abre a programação na Casa Quintal Manoel de Barros. Como anfitrião, o neto mais jovem do poeta, Silvério de Barros. Além do lançamento do livro, a organizadora da casa, Lizandra Moraes preparou um receptivo especial, será um momento com participações de artistas como Geraldo Espíndola, os meninos avoados do Dr Nequinho, declamando poesias e também performance Ramona Rodrigues.

O livro pode ser adquirido acessando o Instagram da Casa Quintal por R$ 59,90.

Serviço:

Lançamento Diálogos do Ócio

@casaquintalmanoeldebarros

Data:17 de dezembro – domingo

Local: Casa Quintal Manoel de Barros | Rua Piratininga, 363 – Jardim dos Estados

Horário: 9h30

Programação Completa:

-17/12 9h30m domingo

Bosco Martins autografa Diálogos do Ócio com Participação Especial

de Geraldo e Celito Espíndola, Ramona Rodrigues e Os Meninos Avoados do Dr Nequinho.

-1812 19h- segunda-feira

Exibição audiovisual

-19/2.19h – terça-feira

Diálogos com escritores

-20/12 19h-quarta-feira

Diálogos com educadores

-21/12 19h- quinta feira

Diálogos da cultura

-22/12 19h sexta feira

Uma prática casa quintal

-Diálogos Capacitistas

-Brincar Heurístico