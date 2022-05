Laguna Carapã cresce com gestão eficiente, cumprimenta Barbosinha

O deputado Barbosinha participou, na manhã desta sexta-feira (22), em Laguna Carapã, das comemorações do aniversário de 30 anos de emancipação político-administrativa do município.

Recepcionado pelo prefeito Ademar Dal Bosco, e na companhia de lideranças políticas e autoridades convidadas, o deputado acompanhou a inauguração das obras de reforma do hospital municipal ‘Rachid Saldanha Derzi’.

“Dá gosto vir aqui, rever amigos e companheiros, gente trabalhadora, desse Município Colosso de Mato Grosso do Sul, celeiro de grande produção e do desenvolvimento da agropecuária estadual e do Centro-Oeste”, saudou o parlamentar.

Barbosinha ainda enalteceu a gestão republicana do prefeito Ademar, que pratica a união política, “como o gesto de grandeza que presenciamos na inauguração de obras, quando junta ex-administradores, políticos de diferentes lados, e mostra uma cidade bem cuidada, fruto de gestão eficiente que reúne colaboradores com a população”.

O deputado douradense lembrou também que foi o autor do projeto de lei que incluiu a ‘Festa do Pé de Soja Solteiro’, uma das principais tradições da economia e da cultura de Laguna Carapã, no calendário oficial de eventos do Estado.