Laboratório de inclusão digital inicia as atividades na Aldeia Jaguapiru

O Laboratório de Interculturalidade, Diversidade Artística e Inclusão Digital (LAIND), parceria entre Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS/Dourados), já iniciou suas oficinas na Aldeia Jaguapiru, localizada na Reserva Indígena de Dourados.

As primeiras atividades realizadas são de informática básica, com carga horária de 60h, para os adolescentes da Reserva. As inscrições iniciaram em 3 de maio mas, como há vagas disponíveis, ainda podem ser feitas no local, diretamente com as bolsistas. Futuramente serão oferecidos mais dois cursos básicos, de formação de vendedor e de manutenção de computadores, com 160h cada, com tutoria dos próprios estudantes da IFMS.

As aulas do LAIND acontecem nas segundas, quartas e quintas-feiras, no período matutino, e segundas, quartas e sextas-feiras, no período vespertino. As atividades são ministradas por bolsistas da UFGD, estudantes dos cursos de geografia e de pedagogia.

Parceria

A proposta da criação do espaço é ofertar oficinas culturais, linguísticas, ensino de língua e desenvolvimento tecnológico, objetivando a interculturalização dos conhecimentos e saberes universitários e escolares.

A parceria se estabeleceu com a doação de oito computadores pela UFGD ao Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) do IFMS. Essas máquinas estavam em desuso na universidade (algumas por defeito e outras devido às configurações ultrapassadas) e a equipe do CRC realizou a manutenção de modo que os computadores ficassem em bom estado para uso.

De acordo com a coordenadora do projeto, Gicelma Chacarosqui, o LAIND é um espaço de integração entre ensino, pesquisa e extensão, unindo questões culturais com questões artísticas e digitais/tecnológicas que colaboram com o desenvolvimento da cidadania dos jovens da Jaguapiru.