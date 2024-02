Kleber Ortiz solicita pavimentação na rua Nenito Brizueña

Vereador também pediu asfaltamento na rua Matheus Ribeiro Dauzacker, no distrito de Sanga puitã

O vereador Kleber Ortiz apresentou indicações na sessão ordinária de quinta-feira, dia 20, visando atender moradores do distrito de Sanga Puitã. Nas duas solicitações ele solicita ao poder executivo municipal a execução de projeto de pavimentação asfáltica.

Em uma indicação encaminhada ao prefeito Eduardo Campos, com cópia endereçado ao secretário de Obras e Urbanismo, André Messias Manoso, o vereador solicita a pavimentação asfáltica na rua Nenito Brizueña. “A referida via está repleta de buracos e, consequentemente, oferece riscos aos motoristas podendo ocasionar danos aos veículos e até provocar acidentes”, justificou Kleber Ortiz.

Em uma outra indicação, também endereçada ao prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras e Urbanismo, o vereador solicitou a pavimentação asfáltica na rua Matheus Ribeiro Dauzacker, no Distrito de Sanga Puitã. “Os buracos na referida rua tem provocado transtornos aos moradores e esperamos providências no sentido de melhorar as condições com a implantação do asfalto”, disse o vereador.