Kleber Ortiz pede melhorias para rua de Sanga Puitã

O Vereador Kleber Ortiz acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a realização de serviços em Sanga Puitã. O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 28 de novembro, na Câmara Municipal, uma importante indicação para o Distrito.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso, o parlamentar solicitou cascalhamento na rua Matheus Ribeiro Dauzacker esquina com a Adriana Avalo Merey, no Distrito de Sanga Puitã.

O Parlamentar argumentou que o pedido visa atender aos moradores da localidade que se sentem muito prejudicados com os buracos da via, a lama dos dias chuvosos e a poeira agora do período de estiagem. O atendimento destas reinvindicações será de grande utilidade para a população.